Кос Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кос Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1957

Отец: Конов Владимир

Мать: Конова Вера Борисовна

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