Боронина (Ушакова) Елена Емельяновна
Место рождения
Дата рождения09.05.1908
Дата смерти28.01.1981
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908
Отец: Ушаков Емельян Тимофеевич
Мать: не указана
Место рождения записано из справки о смерти. Но, по рассказам самой Елены Емельяновна, она уроженка Самарской губернии. Ее отца с че лей во время революции сослали в Томскую губернию как раскулач... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1927
Сын: Баронин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
28.01.1981