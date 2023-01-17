Боронина (Ушакова) Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боронина (Ушакова) Елена Емельяновна

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Место рождения

Усть-Таловка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

09.05.1908

Дата смерти

28.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1908

Отец: Ушаков Емельян Тимофеевич

Мать: не указана

Усть-Таловка, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Место рождения записано из справки о смерти. Но, по рассказам самой Елены Емельяновна, она уроженка Самарской губернии. Ее отца с че лей во время революции сослали в Томскую губернию как раскулач... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1927

Сын: Баронин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Боронин Григорий Иванович

Чердояк, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боронин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.01.1981
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