Глухов Матвей Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Глухов Тимофей Степанович
Мать: Глухова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Глухова Феоктиста Матвеевна
Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Глухова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Глухова Акулина Матвеевна
Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Глухова Харитина Матвеевна
Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно