Глухов Матвей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Матвей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Глухов Тимофей Степанович

Мать: Глухова Авдотья

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Глухова Феоктиста Матвеевна

Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Глухова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Глухова Акулина Матвеевна

Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Глухова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Глухова Харитина Матвеевна

Мать ребёнка: Глухова Матрона Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
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