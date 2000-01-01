Блинов Артемий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Артемий Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Блинов Афонасей Ермилович

Мать: Блинова Агафия

Рождение ребёнка
1850 ст.

Дочь: Агафья Артемьевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Акилина Артемьевна

Мать ребёнка: Блинова Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1857 ст.

Сын: Блинов Козьма Артемьевич

Мать ребёнка: Блинова Ирина Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Ирина Родионовна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
Неизвестно
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