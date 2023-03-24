Боюнов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоюнов Михаил Алексеевич

Боюнов Михаил Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1932

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1932

Отец: Боюнов Алексей Антонович

Мать: Боюнова Елизавета Андреевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close