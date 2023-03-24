Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Боюнов Михаил Алексеевич
Боюнов Михаил Алексеевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.07.1932
Пол
Мужской
Отец
Боюнов Алексей Антонович
1909 г.р.
Мать
Боюнова (Лебедева) Елизавета Андреевна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1932
Отец:
Боюнов Алексей Антонович
Мать:
Боюнова Елизавета Андреевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия