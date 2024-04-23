Пономарёва Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Из Зяблово. Ослепла В 35 лет .схоронена в Кировграде
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарёв Пётр Гаврилович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Орлова (Пономарёва (Орлова)) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Пономарёв Пётр Гаврилович

Вышла замуж в Луговую за богатого, раскулачили.
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Пономарёв Иван Петрович

Отец ребёнка: Пономарёв Пётр Гаврилович

1930 -жили в Сусанне (Нейво-Шайтанке), 1931-32 жили в Николо-Павловске, 1933-34 жили в Карпушихе, в 1938 вернулись обратно Башкарку.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пономарёв Александр Петрович

Отец ребёнка: Пономарёв Пётр Гаврилович

Убили под Верхотурьем, был на стороне белых, богомольный, служил в храме. Похоронен у церкви в Башкарке, слева от входа. Место показал Разум Иванович Пономарев. Раньше слышала от бабушки Зои Ивановны.... Показать все
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно

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