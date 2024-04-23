Пономарёва Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Из Зяблово. Ослепла В 35 лет .схоронена в Кировграде
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Орлова (Пономарёва (Орлова)) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Пономарёв Пётр Гаврилович
Вышла замуж в Луговую за богатого, раскулачили.
Рождение ребёнка
08.03.1882
Отец ребёнка: Пономарёв Пётр Гаврилович
1930 -жили в Сусанне (Нейво-Шайтанке), 1931-32 жили в Николо-Павловске, 1933-34 жили в Карпушихе, в 1938 вернулись обратно Башкарку.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пономарёв Александр Петрович
Отец ребёнка: Пономарёв Пётр Гаврилович
Убили под Верхотурьем, был на стороне белых, богомольный, служил в храме. Похоронен у церкви в Башкарке, слева от входа. Место показал Разум Иванович Пономарев. Раньше слышала от бабушки Зои Ивановны.... Показать все
Смерть
1935
Похороны
Неизвестно