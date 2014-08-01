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Месяцина Серафима Павловна
Месяцина Серафима Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.08.2014
Пол
Женский
Отец
Месяцин Павел
Мать
Месяцина (Пипия) Ирина Олеговна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.2014
Отец:
Месяцин Павел
Мать:
Месяцина Ирина Олеговна
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