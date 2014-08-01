Месяцина Серафима Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Месяцина Серафима Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.2014

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.2014

Отец: Месяцин Павел

Мать: Месяцина Ирина Олеговна

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