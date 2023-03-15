Авдотья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Варвара Максимова
Отец ребёнка: Максим Савин
Рождение ребёнка
1781
Сын: Петр Максимов
Отец ребёнка: Максим Савин
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Устинья Максимова
Отец ребёнка: Максим Савин
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Максимов
Отец ребёнка: Максим Савин
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сергей Максимов
Отец ребёнка: Максим Савин
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья Максимова
Отец ребёнка: Максим Савин
Смерть
Неизвестно