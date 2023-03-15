Авдотья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Варвара Максимова

Отец ребёнка: Максим Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Петр Максимов

Отец ребёнка: Максим Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Устинья Максимова

Отец ребёнка: Максим Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Максимов

Отец ребёнка: Максим Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сергей Максимов

Отец ребёнка: Максим Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья Максимова

Отец ребёнка: Максим Савин

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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