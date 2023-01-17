Сорокин Зиновий Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Зиновий Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1893 ст.

Жена: Сорокина Параскева Андриановна

Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.

Сын: Сорокин Михаил Зиновьевич

Мать ребёнка: Сорокина Параскева Андриановна

Щербачиха, Благовещенская волость, Варнавинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синявина Анастасия Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Щербачиха, Благовещенская волость, Варнавинский уезд
Смерть
Неизвестно
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