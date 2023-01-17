Сорокин Зиновий Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1893 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1901 ст.
Сын: Сорокин Михаил Зиновьевич
Мать ребёнка: Сорокина Параскева Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синявина Анастасия Зиновьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно