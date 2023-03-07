Кислухин Егор Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1919
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1919