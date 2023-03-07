Кислухин Егор Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислухин Егор Леонтьевич

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1919

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1917

Сын: Кислухин Павел Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1919
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