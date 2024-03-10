Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Акимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1877
Сын: Батуров Николай Степанович
Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1881
Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1884
Сын: Батуров Никита Степанович
Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович
Рождение ребёнка
28.09.1885
Дочь: Батурова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович
Смерть
Неизвестно