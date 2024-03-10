Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Акимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуров Степан Степанович

Рождение ребёнка
01.11.1877

Сын: Батуров Николай Степанович

Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1881

Сын: Батуров Иван Степанович

Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1884

Сын: Батуров Никита Степанович

Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.09.1885

Дочь: Батурова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Батуров Степан Степанович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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