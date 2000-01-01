Прима-Форестинский Милэс III (Вентси)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1000
Дата смерти13.05.1045
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1000
Отец: Прима-Форестинский Милэс II
Благословение
1021
Коронация
Рождение ребёнка
1022
Сын: Прима-Форестинский Салтан
Мать ребёнка: Прима-Форестинская Айсиная
Рождение ребёнка
1025
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Прима-Форестинская Айсиная
Смерть
13.05.1045