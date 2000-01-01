Прима-Форестинский Милэс III (Вентси) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прима-Форестинский Милэс III (Вентси)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1000

Дата смерти

13.05.1045

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1000

Отец: Прима-Форестинский Милэс II

Мать: Прима-Форестинская Атрисс

Благословение
1021
Коронация
Рождение ребёнка
1022

Сын: Прима-Форестинский Салтан

Мать ребёнка: Прима-Форестинская Айсиная

Рождение ребёнка
1025

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прима-Форестинская Айсиная

Смерть
13.05.1045
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