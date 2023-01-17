Гончарова (Лисичкина) Мария Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Лисичкин Кондрат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Серякова Анна Степановна
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Селичева Дарья Степановна
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Привалова Парасковья Стефановна
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Гончаров Герасим Степанович
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Гончаров Даниил Степанович
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914