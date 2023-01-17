Гончарова (Лисичкина) Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова (Лисичкина) Мария Кондратьевна

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Место рождения

Сигеевка, Костюковичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Лисичкин Кондрат

Мать: не указана

Сигеевка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Серякова Анна Степановна

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Сигеевка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Гончаров Пётр Степанович

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Сигеевка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Селичева Дарья Степановна

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Сигеевка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Привалова Парасковья Стефановна

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Гончаров Герасим Степанович

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Гавриленка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Гончаров Даниил Степанович

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Гончаров Степан Титович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Степан Титович

Смерть
1914
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