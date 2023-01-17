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Сокольникова Юлия Леонидовна
Сокольникова Юлия Леонидовна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
26.12.1986
Пол
Женский
Отец
Сокольников Леонид Кузьмич
1950 г.р.
Мать
Сокольникова (Саутова) Наталья Викторовна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1986
Отец:
Сокольников Леонид Кузьмич
Мать:
Сокольникова Наталья Викторовна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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