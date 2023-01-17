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Солдатов Александр Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Солдатов Илья Фролович

Мать: Солдатова Авдотья

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814

Дочь: Василиса Александровна

Мать ребёнка: Солдатова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Васса Александровна

Мать ребёнка: Солдатова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ефимия Александровна

Мать ребёнка: Солдатова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Солдатов Павел Александрович

Мать ребёнка: Солдатова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Солдатов Иван Александрович

Мать ребёнка: Солдатова Матрёна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Солдатов Василий Александрович

Мать ребёнка: Солдатова Матрёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Матрёна

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1833
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