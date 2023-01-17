Солдатов Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Солдатов Илья Фролович
Мать: Солдатова Авдотья
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1814
Дочь: Василиса Александровна
Мать ребёнка: Солдатова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Васса Александровна
Мать ребёнка: Солдатова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ефимия Александровна
Мать ребёнка: Солдатова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Солдатов Павел Александрович
Мать ребёнка: Солдатова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Солдатов Иван Александрович
Мать ребёнка: Солдатова Матрёна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Солдатов Василий Александрович
Мать ребёнка: Солдатова Матрёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Матрёна
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1833