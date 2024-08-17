Верещагина (Дудырева) Мария Маруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1946
Сын: Дудырев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Верещагин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
30.06.1950
Дочь: Чистякова (Дудырева) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Верещагин Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
17.01.1959
Дочь: Шайдурова (Верещагина) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Верещагин Василий Леонтьевич
Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния