Верещагина (Дудырева) Мария Маруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагина (Дудырева) Мария Маруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верещагин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
25.12.1946

Сын: Дудырев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Верещагин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
30.06.1950

Дочь: Чистякова (Дудырева) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Верещагин Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
17.01.1959

Дочь: Шайдурова (Верещагина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Верещагин Василий Леонтьевич

Морозовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

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