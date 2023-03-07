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Несветаев Алексей Афонасьевич

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Место рождения

Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Несветаев Афонасий

Мать: Несветаева Анна Филипповна

Протасовской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Сын: Несветаев Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Несветаев Кирило Алексеевич

Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна

Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Несветаев Луппа Алексеевич

Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна

Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774

Сын: Несветаев Селеникт_? Алексеевич

Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несветаева Евдокия Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Несветаева Мавра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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