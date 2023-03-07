Несветаев Алексей Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Несветаев Афонасий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Несветаев Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Несветаев Кирило Алексеевич
Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна
Несветаевы, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1772
Сын: Несветаев Луппа Алексеевич
Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна
Незнаевской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1774
Сын: Несветаев Селеникт_? Алексеевич
Мать ребёнка: Несветаева Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно