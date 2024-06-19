Григорий Васильевич Около 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1693 г.р.

Жена

После 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Василий

Мать: Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Карповна

Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Карповна

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Антон Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Карповна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Мария Карповна

Дмитриевка, Шиловский район , Тульская губерния
Смерть
1801
Дмитриевка, Шиловский район , Тульская губерния

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