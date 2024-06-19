Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: Василий
Мать: Прасковья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Карповна
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Карповна
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Антон Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Карповна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Мария Карповна
Смерть
1801