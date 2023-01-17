Осипов Евгений Владимирович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осипов Владимир Васильевич
Мать: Осипова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Осипова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Владимир Евгениевич
Мать ребёнка: Осипова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Наталья