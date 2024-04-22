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Антусенок Евгений Владимирович

Место рождения

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край

Дата рождения

12.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1980

Отец: Антусенок Владимир Шалвович

Мать: Антусенок Валентина Семеновна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
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