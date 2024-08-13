Загорский Федосей Логгинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1799
Рождение ребёнка
1802
Сын: Загорский Матвей Федосеевич
Мать ребёнка: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Загорская) Анастасия Федосеевна
Мать ребёнка: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Загорская) Устинья Федосеевна
Мать ребёнка: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна
Смерть
1812