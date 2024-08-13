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Загорский Федосей Логгинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Загорский Логгин Герасимович

Мать: Загорская (Букреева) Ксения Ефимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.01.1799

Жена: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна

Рождение ребёнка
1802

Сын: Загорский Матвей Федосеевич

Мать ребёнка: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Загорская) Анастасия Федосеевна

Мать ребёнка: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Загорская) Устинья Федосеевна

Мать ребёнка: Загорская (Неклюдова) Ксения Ерофеевна

Смерть
1812

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