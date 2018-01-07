Локерев Михаил Владимирович
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения22.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1967
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
19.02.1989
Дочь: Самойлова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Локерева Светлана Кирилловна
г. Нариманов Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
20.08.1993
Сын: Локерев Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Локерева Светлана Кирилловна
с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно