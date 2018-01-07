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Локерев Михаил Владимирович

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

22.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1967

Отец: Локерев Владимир Георгиевич

Мать: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
19.02.1989

Дочь: Самойлова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Локерева Светлана Кирилловна

г. Нариманов Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
20.08.1993

Сын: Локерев Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Локерева Светлана Кирилловна

с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локерева Светлана Кирилловна

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