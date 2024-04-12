Глумова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения16.03.1903
Дата смерти28.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1903
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Карпухина Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Глумов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.08.1929
Дочь: Черняева Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Глумов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Фомина Роза Ивановна
Отец ребёнка: Глумов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1977