Глумова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Анна Александровна

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Место рождения

Чубариха, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

16.03.1903

Дата смерти

28.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1903

Отец: Частухин Александр Тимофеевич

Мать: Частухина Ефросинья Петровна

Чубариха, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Карпухина Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Глумов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.08.1929

Дочь: Черняева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Глумов Иван Дмитриевич

Шамино, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Фомина Роза Ивановна

Отец ребёнка: Глумов Иван Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Иван Дмитриевич

Шамино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
28.01.1977
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