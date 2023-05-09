Курьянов Петр Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Курьянов Ефим Абрамович
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Курьянова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Курьянова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Курьянова Федосья Петровна
Мать ребёнка: Курьянова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно