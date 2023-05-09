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Курьянов Петр Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Курьянов Ефим Абрамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Курьянов Иван Петрович

Мать ребёнка: Курьянова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Курьянов Ульян Петрович

Мать ребёнка: Курьянова Александра Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Курьянова Федосья Петровна

Мать ребёнка: Курьянова Александра Ивановна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курьянова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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