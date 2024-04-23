Пономарёв Пётр Гаврилович
Место рожденияд.Старая Башкарка, Мурзинская волость
Дата рождения1849
Дата смерти1930
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
отец деда Ивана построил дом ст Башкарке , был главой всейокруге, волостной старостой, почтенным человеком .. ОТ Родовова дома более200л ничего нет
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Орлова (Пономарёва (Орлова)) Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Пономарёва Дарья Яковлевна
Вышла замуж в Луговую за богатого, раскулачили.
Рождение ребёнка
08.03.1882
Мать ребёнка: Пономарёва Дарья Яковлевна
1930 -жили в Сусанне (Нейво-Шайтанке), 1931-32 жили в Николо-Павловске, 1933-34 жили в Карпушихе, в 1938 вернулись обратно Башкарку.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пономарёв Александр Петрович
Мать ребёнка: Пономарёва Дарья Яковлевна
Убили под Верхотурьем, был на стороне белых, богомольный, служил в храме. Похоронен у церкви в Башкарке, слева от входа. Место показал Разум Иванович Пономарев. Раньше слышала от бабушки Зои Ивановны.... Показать все
Смерть
1930