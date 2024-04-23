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Пономарёв Пётр Гаврилович

Место рождения

д.Старая Башкарка, Мурзинская волость

Дата рождения

1849

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Пономарёв Гавриил Поликарпович

Мать: Пономарев Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарёва Дарья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
отец деда Ивана построил дом ст Башкарке , был главой всейокруге, волостной старостой, почтенным человеком .. ОТ Родовова дома более200л ничего нет
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Орлова (Пономарёва (Орлова)) Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Пономарёва Дарья Яковлевна

Вышла замуж в Луговую за богатого, раскулачили.
Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Пономарёв Иван Петрович

Мать ребёнка: Пономарёва Дарья Яковлевна

1930 -жили в Сусанне (Нейво-Шайтанке), 1931-32 жили в Николо-Павловске, 1933-34 жили в Карпушихе, в 1938 вернулись обратно Башкарку.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пономарёв Александр Петрович

Мать ребёнка: Пономарёва Дарья Яковлевна

Убили под Верхотурьем, был на стороне белых, богомольный, служил в храме. Похоронен у церкви в Башкарке, слева от входа. Место показал Разум Иванович Пономарев. Раньше слышала от бабушки Зои Ивановны.... Показать все
Смерть
1930

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