Варенцов Леонтей Кузнец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаренцов Леонтей Кузнец

Варенцов Леонтей Кузнец

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1661 и 1669

Дата смерти

Между 1711 и 1719

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1702 г.р.
Около 1704 г.р.
Около 1706 г.р.
Около 1707 г.р.
Около 1710 г.р.

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1661 и 1669

Отец: Варенцов Остафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: (Варенцова) Авдотья

Мать ребёнка: Варенцова Федора /

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1704

Сын: Варенцов Василий

Мать ребёнка: Варенцова Федора /

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Варенцов Прокофий

Мать ребёнка: Варенцова Федора /

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Варенцов Семён

Мать ребёнка: Варенцова Федора /

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Варенцов Иван

Мать ребёнка: Варенцова Федора /

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1711 и 1719

Мы используем куки для улучшения работы сайта.