Варенцов Леонтей Кузнец
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1661 и 1669
Дата смертиМежду 1711 и 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1661 и 1669
Отец: Варенцов Остафий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: (Варенцова) Авдотья
Мать ребёнка: Варенцова Федора /
Рождение ребёнка
Около 1704
Сын: Варенцов Василий
Мать ребёнка: Варенцова Федора /
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Варенцов Прокофий
Мать ребёнка: Варенцова Федора /
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Варенцов Семён
Мать ребёнка: Варенцова Федора /
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Варенцов Иван
Мать ребёнка: Варенцова Федора /
Смерть
Между 1711 и 1719