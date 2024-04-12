Ямалтдинова (Валиуллина) Рафиля Магафуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯмалтдинова (Валиуллина) Рафиля Магафуровна

Ямалтдинова (Валиуллина) Рафиля Магафуровна

Место рождения

Кызыл-Баржау, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.08.1964

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1964

Отец: Валиуллин Магафур Хабибуллович

Мать: Валиуллина Фания Насратулловна

Кызыл-Баржау, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1983

Сын: Ямалетдинов Ленар Рафисович

Отец ребёнка: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1986

Дочь: Абзалетдинова Эльвера Рафисовна

Отец ребёнка: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close