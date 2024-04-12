Ямалтдинова (Валиуллина) Рафиля Магафуровна
Место рождения
Дата рождения06.08.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1964
Рождение ребёнка
04.02.1983
Сын: Ямалетдинов Ленар Рафисович
Отец ребёнка: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович
Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1986
Дочь: Абзалетдинова Эльвера Рафисовна
Отец ребёнка: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович
Бракосочетание
Неизвестно