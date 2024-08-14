Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиОколо 1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ныркова(Суслина) (Ныркова) Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Нырков Георгий Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нырков Афанасий Георгиевич
Отец ребёнка: Нырков Георгий Платонович
Рождение ребёнка
05.06.1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нырков Георгий Платонович
Смерть
Около 1949