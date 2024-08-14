Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ныркова(Копейкина) Екатерина Иосиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Около 1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ныркова(Суслина) (Ныркова) Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Нырков Георгий Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нырков Афанасий Георгиевич

Отец ребёнка: Нырков Георгий Платонович

Рождение ребёнка
05.06.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нырков Георгий Платонович

Смерть
Около 1949

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