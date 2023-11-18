Корнилова Александра Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1983

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1983

Отец: Мальков Владимир Анатольевич

Мать: Малькова Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Юлия Витальевна

Отец ребёнка: Корнилов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Анна Витальевна

Отец ребёнка: Корнилов Виталий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнилов Виталий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальков Павел Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хватков Андрей Валерьевич

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