Корнилова Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1983
ПолЖенский
Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1983
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Юлия Витальевна
Отец ребёнка: Корнилов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Анна Витальевна
Отец ребёнка: Корнилов Виталий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корнилов Виталий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальков Павел Константинович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хватков Андрей Валерьевич