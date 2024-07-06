Шевченко Федор Иванович 1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Федор Иванович

Место рождения

Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский

Дата рождения

1916

Дата смерти

14.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЗК
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Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Шевченко Иван Романович

Мать: Шевченко Наталья Тимофеевна

Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
14.11.1943
Новоивановка, Дніпропетровська область
Погиб в Вов, сержант. Призван Артемовским ГВК, Приморский край, г. Артём. Последнее место службы 213 сд. Похоронен Украинская ССР, Днепропетровская обл, Криворожский р, д. Ново-Ивановна, выс. 138,5

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