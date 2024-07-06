Шевченко Федор Иванович
Место рожденияАлтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Дата рождения1916
Дата смерти14.11.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Алтайский край, Баевский район, пос. Киевский
Смерть
14.11.1943
Новоивановка, Дніпропетровська область
Погиб в Вов, сержант. Призван Артемовским ГВК, Приморский край, г. Артём. Последнее место службы 213 сд. Похоронен Украинская ССР, Днепропетровская обл, Криворожский р, д. Ново-Ивановна, выс. 138,5