Тихонова (Девятова) Агафья Акимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Девятов Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1833
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Иванов
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно