Тихонова (Девятова) Агафья Акимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Девятова) Агафья Акимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Девятов Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1833

Сын: Тихонов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Тихонов Тимофей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Тимофей Иванов

Смерть
Неизвестно
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