Лебедев Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Лебедева (Порывкина) Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
26.06.1891
Мать ребёнка: Лебедева (Порывкина) Екатерина Васильевна
Смерть
Неизвестно