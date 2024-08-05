Лебедев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Алексей Николаевич

Лебедев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Порывкина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Лебедева (Порывкина) Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
26.06.1891

Сын: Лебедев Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Лебедева (Порывкина) Екатерина Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.