Широков Зиновий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Широков Григорий малой Терентьев
Мать: Широкова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широкова Анна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Широков Алексей Зиновьевич
Мать ребёнка: Широкова Анна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Широкова Акулина Зиновьевна
Мать ребёнка: Широкова Анна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Широков Арсений Зиновьевич
Мать ребёнка: Широкова Анна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Широков Никита Зиновьевич
Мать ребёнка: Широкова Анна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Широкова Мария Зиновьевна
Мать ребёнка: Широкова Анна
Смерть
Неизвестно