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Широков Зиновий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Широков Григорий малой Терентьев

Мать: Широкова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Анна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Широков Алексей Зиновьевич

Мать ребёнка: Широкова Анна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Широкова Акулина Зиновьевна

Мать ребёнка: Широкова Анна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Широков Арсений Зиновьевич

Мать ребёнка: Широкова Анна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Широков Никита Зиновьевич

Мать ребёнка: Широкова Анна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Широкова Мария Зиновьевна

Мать ребёнка: Широкова Анна

Смерть
Неизвестно

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