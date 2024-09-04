Шалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна

Шалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меташев Агафон

Мать: Меташева Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалкин Артемий Дементьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аболенцева (Шалкина) Евгения Артемьевна

Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич

Рождение ребёнка
20.05.1919

Дочь: Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна

Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич

Рождение ребёнка
17.02.1923

Сын: Шалкин Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич

Пермас, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1931

Дочь: Страшкова (Шалкина) Мария (Марфа) Артемьевна

Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.02.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.