Шалкина (Меташева) Татьяна Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меташев Агафон
Мать: Меташева Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аболенцева (Шалкина) Евгения Артемьевна
Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич
Рождение ребёнка
20.05.1919
Дочь: Климова (Шалкина) Пелагея Артемьевна
Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич
Рождение ребёнка
17.02.1923
Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич
Пермас, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.07.1931
Дочь: Страшкова (Шалкина) Мария (Марфа) Артемьевна
Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
23.02.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шалкин Артемий Дементьевич
Смерть
Неизвестно