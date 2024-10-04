Герасим Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
проживающий в Бузулуке 3 гильдии купец
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Филипповна
Рождение ребёнка
03.02.1856 ст.
Дочь: Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: Варвара Филипповна
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/12
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.
Сын: Николай Герасимович
Мать ребёнка: Варвара Филипповна
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/26
Смерть
Неизвестно