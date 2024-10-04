Герасим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

проживающий в Бузулуке 3 гильдии купец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Филипповна

Рождение ребёнка
03.02.1856 ст.

Дочь: Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: Варвара Филипповна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/12
Рождение ребёнка
01.05.1860 ст.

Сын: Николай Герасимович

Мать ребёнка: Варвара Филипповна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/26
Смерть
Неизвестно

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