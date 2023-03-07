Костромина Алена Симанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Евдокия Романова
Отец ребёнка: Костромин Роман Данилов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Мавра Романова
Отец ребёнка: Костромин Роман Данилов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1782
Отец ребёнка: Костромин Роман Данилов
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Барашков, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1812