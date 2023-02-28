Шестакова Прасковья Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти20.03.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Шестаков Максим Лазаревич
Отец ребёнка: Кряквин Лазарь Леонтьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ефросинья Лазаревна
Отец ребёнка: Кряквин Лазарь Леонтьевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Бастрыкина Наталья Кряквина
Отец ребёнка: Кряквин Лазарь Леонтьевич
Смерть
20.03.1864