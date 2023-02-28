Шестакова Прасковья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Прасковья Ананьевна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

20.03.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Максим Лазаревич

Отец ребёнка: Кряквин Лазарь Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефросинья Лазаревна

Отец ребёнка: Кряквин Лазарь Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Бастрыкина Наталья Кряквина

Отец ребёнка: Кряквин Лазарь Леонтьевич

Смерть
20.03.1864
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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