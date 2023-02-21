Яковлев Александр
Место рожденияУшковское село ВерхнеКаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.?.?
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Иван Евдокимович
Мать: Яковлева ?
Ушковское село ВерхнеКаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Смерть
14.?.?
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез