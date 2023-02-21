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Яковлев Александр

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Место рождения

Ушковское село ВерхнеКаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.?.?

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Иван Евдокимович

Мать: Яковлева ?

Ушковское село ВерхнеКаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Смерть
14.?.?
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Причина смерти: от кори
Похороны
Неизвестно
с.Ушково Верхне Каинская волость Барнаульского уез
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