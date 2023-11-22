Шарыгина Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1793

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Шарыгин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Шарыгин Елисей Васильевич

Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Шарыгин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Шарыгин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович

Смерть
1793
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