Шарыгина Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1793
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович
Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1767
Сын: Шарыгин Елисей Васильевич
Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Шарыгин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шарыгин Василий Иванович
Смерть
1793