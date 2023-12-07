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Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Быков Евдоким Семенович

Мать: Быкова Фекла Назаровна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Быков-Люлюкин Игнатий Гордеевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.04.1842

Дочь: (Быкова-Люлюкина) Александра Гордеевна

Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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