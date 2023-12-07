Быков-Люлюкин Гордей Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Быков Евдоким Семенович
Мать: Быкова Фекла Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Сын: Быков-Люлюкин Игнатий Гордеевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Быков-Люлюкин Фома Гордеевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Быков-Люлюкин Василий Гордеевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Быков-Люлюкин Григорий Гордеевич
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна
Рождение ребёнка
15.04.1842
Дочь: (Быкова-Люлюкина) Александра Гордеевна
Мать ребёнка: Быкова-Люлюкина Марья Сергеевна
Смерть
Неизвестно