Петрова (Петрова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Петрова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна (Юлия) Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров Тимофей Петрович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Петров Авсей (Евсей) Тимофеевич

Отец ребёнка: Петров Тимофей Петрович

Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Петров Тимофей Петрович

Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно
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