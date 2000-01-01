Петрова (Петрова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна (Юлия) Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров Тимофей Петрович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1838
Сын: Петров Авсей (Евсей) Тимофеевич
Отец ребёнка: Петров Тимофей Петрович
Germinie (Kuklany)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Петров Тимофей Петрович
Germinie (Kuklany)
Работа или профессия
Неизвестно