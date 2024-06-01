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Судакова Акулина Мефодьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Судаков Мефодий Никифорович

Мать: Авдотья Яковлевна

Рождение ребёнка
09.11.1883 ст.

Дочь: Завьялова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Завьялов Ефим Тимофеевич

Лощиновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
п. Богохранимый Место крещения: Воронежская губерния, Богучарский уезд, с. Верхний Бык И331Оп3Д112_0020.jpg ГАВО
Смерть
Неизвестно

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