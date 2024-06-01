Судакова Акулина Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Судаков Мефодий Никифорович
Мать: Авдотья Яковлевна
Рождение ребёнка
09.11.1883 ст.
Дочь: Завьялова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Завьялов Ефим Тимофеевич
Лощиновский, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
п. Богохранимый Место крещения: Воронежская губерния, Богучарский уезд, с. Верхний Бык И331Оп3Д112_0020.jpg ГАВО
Смерть
Неизвестно