Акжигитов Хамзя Исамилович
Место рожденияПензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович
Мать: Акжигитова Мухтарямя
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Смерть
Неизвестно
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл. Камеский р-н. с.Кабылкино