Акжигитов Хамзя Исамилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акжигитов Хамзя Исамилович

Место рождения

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акжигитов Исмаил Ибрагимович

Мать: Акжигитова Мухтарямя

Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Смерть
Неизвестно
Пензенская обл., Каменский р-н, с.Кобылкино
Похороны
Неизвестно
Пензенская обл. Камеский р-н. с.Кабылкино
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