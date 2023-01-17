Хрипунова Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрипунова Прасковья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1889

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Емельянович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
23.12.1901

Сын: Хрипунов Федор Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Емельянович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
03.08.1905

Сын: Григорьев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Емельянович

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Иван Емельянович

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Громково, Богородский, Московская область
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