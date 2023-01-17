Хрипунова Прасковья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1889
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Емельянович
Рождение ребёнка
23.12.1901
Отец ребёнка: Григорьев Иван Емельянович
Рождение ребёнка
03.08.1905
Сын: Григорьев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно