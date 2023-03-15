Степанова (Андреева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Андреева) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961

Отец: Андреев Василий Иванович

Мать: Андреева Зоя Львовна

Бракосочетание
27.06.1981

Муж: Степанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
27.01.1982

Сын: Степанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Степанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
21.03.1984

Дочь: Медведева Мария Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий Иванович

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