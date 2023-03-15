Степанова (Андреева) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1961
Отец: Андреев Василий Иванович
Мать: Андреева Зоя Львовна
Бракосочетание
27.06.1981
Рождение ребёнка
27.01.1982
Отец ребёнка: Степанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1984
Дочь: Медведева Мария Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий Иванович