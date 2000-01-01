Карпунина (Маракасова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпунина (Маракасова) Надежда Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1950

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950

Отец: Маракасов Михаил Иванович

Мать: не указана

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