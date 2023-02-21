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Альтман Стерна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1896

Муж: Альтман Лейба Шмуйлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)

Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Альтман Хаим (Ефим) Лейбович

Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Альтман Соломон Лейбович

Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Альтман Доня (Даниил) Лейбович

Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бугова Белла Лейбовна (Львовна)

Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альтман Лейба Шмуйлович

Смерть
1930
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