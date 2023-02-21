Альтман Стерна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1897
Сын: Альтман Янкель (Яков) Лейбович (Львович)
Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Альтман Хаим (Ефим) Лейбович
Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Альтман Доня (Даниил) Лейбович
Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бугова Белла Лейбовна (Львовна)
Отец ребёнка: Альтман Лейба Шмуйлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1930