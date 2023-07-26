Зверева Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зверев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Тамара
Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зверев Владимир
Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зверева Галина
Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич
Рождение ребёнка
26.08.1960
Дочь: Сморкалова (Зверева) Полина Савельевна
Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич
Смерть
Неизвестно