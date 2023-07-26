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Зверева Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зверев Иван Иванович

Мать: Зверева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Тамара

Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Владимир

Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зверева Галина

Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич

Рождение ребёнка
26.08.1960

Дочь: Сморкалова (Зверева) Полина Савельевна

Отец ребёнка: Соловьев Савелий Андреевич

Смерть
Неизвестно

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