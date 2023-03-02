Вострякова (Вострякова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострякова (Вострякова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Карпова Раиса

Отец ребёнка: Костенко Павел

Рождение ребёнка
27.12.1914

Сын: Костенко Петр

Отец ребёнка: Костенко Павел

г. Андрианополь Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костенко Василий

Отец ребёнка: Костенко Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костенко Павел

Смерть
Неизвестно
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