Вострякова (Вострякова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Карпова Раиса
Отец ребёнка: Костенко Павел
Рождение ребёнка
27.12.1914
Сын: Костенко Петр
Отец ребёнка: Костенко Павел
г. Андрианополь Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костенко Василий
Отец ребёнка: Костенко Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Костенко Павел
Смерть
Неизвестно