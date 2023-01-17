Андропов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андропов Юрий Владимирович

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Место рождения

Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край

Дата рождения

15.06.1914

Дата смерти

09.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Место жительства
С 1914
Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Место жительства
С 1924 по 1931
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1932 по 1936
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1940 по 1951
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1951 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1954 по 1957
Венгрия
Место жительства
С 1957 по 1984
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.02.1984
Москва, город федерального значения Москва
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