Андропов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения15.06.1914
Дата смерти09.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1914
Место жительства
С 1924 по 1931
Моздок, Моздокский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Место жительства
С 1932 по 1936
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Место жительства
С 1940 по 1951
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1951 по 1954
Место жительства
С 1954 по 1957
Венгрия
Место жительства
С 1957 по 1984
Смерть
09.02.1984